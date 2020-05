Uruguay: traffico di droga, distrutte 7,5 tonnellate di cocaina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2019 si era chiuso con un sequestro record di cocaina il 26 dicembre nel porto di Montevideo. Si trattava di quattro tonnellate e mezzo di droga, la maggior quantità mai intercettata dalle autorità del paese. La droga era nascosta in quattro container che trasportavano soia con destinazione al porto africano di Lome, nel Togo. Secondo i dettagli diffusi dal direttore della Dogana, la merce sarebbe stata caricata in Uruguay da un'impresa esportatrice con poca esperienza nel settore dei grani. La scoperta del carico era avvenuta grazie al nuovo scanner di ultima generazione per il controllo delle merci installato lo scorso agosto nel porto di Montevideo. (segue) (Abu)