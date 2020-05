Turismo: Th Resorts, accordo per aprire a Roma il Th Domus Mariae da 200 camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un periodo di grande preoccupazione per il settore turistico Th Resorts - partecipata al 46 per cento da Cassa depositi e prestiti - prende in gestione per i prossimi 15 anni il Domus Mariae, albergo storico della capitale, che riaprirà a breve con il nome Th Roma Domus Mariae. È quanto si legge in una nota. "Nel corso degli ultimi tre anni il gruppo ha registrato una crescita esponenziale, triplicando il fatturato, che si avvicina ormai ai 100 milioni, e aumentando il portafoglio alberghiero - dichiara Graziano Debellini, presidente di Th Resorts - Nonostante la grande preoccupazione sulla tenuta del comparto i nostri obiettivi rimangono ambiziosi, come conferma questa ultima acquisizione". L’importante accordo con l’Azione cattolica segna l’ingresso a Roma di Th Resorts, attraverso un’operazione che consolida la presenza del gruppo nel segmento urban resort, secondo le azioni previste dal piano industriale. "Il prestigioso albergo di 200 camere - spiega la nota - con una sala convegni da 500 persone, entra nel portafoglio dell’azienda che vanta già 31 strutture e 6.800 camere nelle più belle località della penisola". Un’operazione significativa anche per l’Azione cattolica, come dichiara il presidente Matteo Truffelli. "Abbiamo finalmente trovato il gestore adeguato per rilanciare lo sviluppo della nostra struttura. Th Resorts, con i suoi soci Cassa depositi e prestiti e I’Istituto Atesino di Sviluppo, la sua storia ultra quarantennale e il suo background valoriale, è la garanzia per il rilancio di un albergo patrimonio storico della città e dei soci dell’Azione cattolica italiana. Siamo fiduciosi in un’apertura in tempi record". (Com)