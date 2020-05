Angola: presunte prove false, Isabel dos Santos chiede congelamento beni in affare Luanda Leaks

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Isabel dos Santos, figlia dell’ex presidente angolano José Eduardo dos Santos, ha chiesto il congelamento dei suoi beni detenuti in Angola e in Portogallo sostenendo che le autorità giudiziarie che stanno indagando su di lei utilizzino prove inventate. È quanto dichiarato dall’ufficio della dos Santos in un comunicato diffuso oggi. In particolare, la donna d’affari accusa il procuratore generale di aver usato un falso passaporto come prova contro di lei. “Lo Stato angolano, attraverso il suo procuratore generale, ha usato un passaporto gravemente falsificato attribuendolo a Isabel dos Santos per decretare il sequestro preventivo di beni e società di cui è legittimamente proprietaria”, si legge nella dichiarazione, sottolineando che il passaporto è stato usato come prova in tribunale dal procuratore angolano per dimostrare che la dos Santos sarebbe stata intenzionata, come testimonierebbero delle e-mail, ad esportare illegalmente capitali in Giappone per un presunto “business” nel paese asiatico. L'imprenditrice sostiene quindi di non aver “mai incontrato o contattato le parti coinvolte in questo schema fraudolento” e di non essere a conoscenza della falsa proposta. “La transazione descritta nelle e-mail è tecnicamente impossibile, del tutto simile a una tipica truffa su Internet”, si difende la dos Santos. (segue) (Res)