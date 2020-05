Angola: presunte prove false, Isabel dos Santos chiede congelamento beni in affare Luanda Leaks (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sulla base di queste “false” prove, sostiene quindi la donna d’affari, che le autorità di Angola e Portogallo avrebbero sequestrato tutti i beni e le società riconducibili alla dos Santos per un valore complessivo di oltre un miliardo di euro. “La giustizia portoghese ha deciso di cooperare con l'Angola in base al principio di fiducia e buona fede tra gli Stati e ai sensi di una Convenzione di cooperazione giudiziaria dei paesi, e quindi ha effettuato numerosi arresti in Portogallo sulla base di richieste giudiziarie prese sulla base di documenti falsi. Per questo ora è necessario, alla luce di questa denuncia e di altre che seguiranno, rivalutare queste esecuzioni ‘alla cieca’ e continuare nella direzione della giustizia, rispettando la legalità e i valori di verità e lo stato di diritto”, conclude la nota, invitando le autorità portoghesi ad essere vigili sulle richieste dei magistrati angolani e a controllare adeguatamente le prove e le accuse presentate, “sulla base del loro dovere di garantire il rispetto della legalità di un processo equo e legale, nonché garantire i diritti fondamentali, rifiutando azioni legali basate su motivazioni politiche”. (segue) (Res)