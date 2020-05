Angola: presunte prove false, Isabel dos Santos chiede congelamento beni in affare Luanda Leaks (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dos Santos è indagata per corruzione dopo l’inchiesta ribattezzata “Luanda Leaks” pubblicata nel gennaio scorso dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) e dai suoi media partner. In seguito all’inchiesta, da cui è emerso un sistema di corruzione attraverso il quale la dos Santos avrebbe accumulato le sue fortune sfruttando le ricchezze del paese, il procuratore generale dell’Angola, Helder Pitta Gros, ha formalmente accusato di appropriazione indebita Isabel dos Santos. “Isabel dos Santos è accusata di cattiva gestione e appropriazione indebita di fondi durante il suo mandato (alla presidenza) di Sonangol ed è quindi accusata in primo luogo di crimini di riciclaggio di denaro, traffico di influenza, gestione dannosa, falsificazione di documenti”, ha detto il procuratore nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che sarà emesso un mandato di arresto internazionale per tutti gli indagati – che vivono tutti all'estero – qualora non si presentino davanti alle autorità angolane. In precedenza lo stesso procuratore generale aveva promesso di usare “tutti i mezzi possibili” per riportare nel paese Isabel dos Santos. “Faremo ricorso a tutti i mezzi possibili e attiveremo i meccanismi internazionali per riportare Isabel dos Santos nel paese. Abbiamo chiesto il sostegno internazionale dal Portogallo, di Dubai e di altri paesi”, aveva dichiarato il procuratore generale Helder Pitra Gros all’emittente radiofonica pubblica angolana. (segue) (Res)