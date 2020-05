Angola: presunte prove false, Isabel dos Santos chiede congelamento beni in affare Luanda Leaks (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove rivelazioni sono venute alla luce dopo che “Bbc Panorama” e il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) – di cui fanno parte numerose testate fra cui il quotidiano britannico “The Guardian” e il portoghese “Expresso” – hanno avuto accesso a più di 700 mila documenti sull'impero commerciale messo riconducibile alla dos Santos, considerata dalla rivista “Forbes” la donna più ricca d’Africa con un patrimonio stimato in oltre 2 miliardi di dollari, in quello che è stato ribattezzato il dossier “Luanda Leaks”. Secondo quanto emerge dall’inchiesta, Isabel dos Santos – fino al 2017 presidente della compagnia petrolifera statale Sonangol – avrebbe sfruttato la posizione per ottenere accordi lucrativi in ambito energetico, minerario e delle telecomunicazioni all’epoca in cui suo padre era presidente dell'Angola. I documenti mostrano come la dos Santos e suo marito marito Sindika Dokolo abbiano acquistato beni statali attraverso una serie di accordi sospetti. In particolare, la dos Santos avrebbe autorizzato 58 milioni di dollari di pagamenti sospetti alla società di consulenza Matter Business Solutions, con sede a Dubai, gestita dal suo direttore aziendale e di proprietà di una persona a lei vicina. In relazione all’inchiesta per corruzione aperta nel 2018, lo scorso 31 dicembre il tribunale provinciale di Luanda ha congelato temporaneamente i conti bancari e le azioni possedute dalla dos Santos e dal marito Sindika Dokolo, entrambi accusati di aver acquistato azioni con i soldi della compagnia petrolifera statale Sonangol. (segue) (Res)