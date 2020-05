Milano: polizia arresta 4 spacciatori che nascondevano droga nel barattolo sul balcone e nel reggiseno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato a Milano tre uomini e una donna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ha sequestrato hashish, cocaina ed eroina. Lunedì 11 maggio nel pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito di un servizio antispaccio in zona Monforte Vittoria, hanno notato un uomo che, frettolosamente e guardandosi ripetutamente intorno, si è diretto verso il cancello di ingresso di uno stabile in piazzale Cuoco e che, dopo aver attraversato il cortile interno, è stato raggiunto da un uomo che gli ha ceduto un qualcosa dietro corrispettivo di una somma di denaro. Intuito che vi fosse stata una compravendita di sostanze stupefacente, i poliziotti hanno fermato l’acquirente e l’hanno trovato in possesso di 2 gr di hashish appena acquistati. Nel frattempo il pusher, costantemente monitorato, è rientrato all’interno della propria abitazione al quarto piano del palazzo dove gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 10 pezzi di hashish dal peso di 40 grammi in un barattolo sul balcone. Il pusher, un cittadino tunisino di 32 anni, con alle spalle diversi precedenti e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta a seguito di un recente arresto di febbraio sempre per spaccio, è stato arrestato per spaccio e detenzione di hashish mentre l’acquirente segnalato alla competente Prefettura e sanzionato per la normativa Covid. (segue) (Com)