Milano: polizia arresta 4 spacciatori che nascondevano droga nel barattolo sul balcone e nel reggiseno (3)

- Sabato 9 maggio, invece, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino marocchino di 20 anni per detenzione di eroina. I poliziotti avevano notato alcuni tossicodipendenti che, da Corso Lodi, si stavano portando presso l’ex scalo ferroviario di “Scalo Romana” e avevano raggiunto una strada sterrata parallela a Viale Isonzo. Gli agenti in abiti civili si sono accodati ai tossicodipendenti che erano in attesa di acquistare le dosi fino a quando si sono trovati davanti al ragazzo marocchino che, nascosto dietro un cespuglio, stava pesando e vendendo eroina. Immediatamente fermato, nella mano sinistra, lo spacciatore aveva 28 involucri di eroina per un peso totale di circa 30 gr pronti per essere venduti. Il pusher, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato. (Com)