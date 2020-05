Speciale difesa: Cirielli (Fd'I), bene Guerini su volontari in ferma prefissata di esercito, ora si vada avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il questore della Camera Edmondo Cirielli (Fd'I) in merito alla stabilizzazione dei volontari in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito, che sono in attesa del transito in servizio permanente, ha affermato che "non può che far piacere che una mia costante proposta, presentata più volte a nome di Fratelli d'Italia nel corso degli ultimi sei anni, sia stata presa finalmente in considerazione dal governo. E si deve dare atto al ministro della Difesa Lorenzo Guerini di averla per primo sposata". In una nota il parlamentare quindi prosegue: "E' sicuramente un passo in avanti. Ma ora attendiamo che il ministro convinca il governo ad andare avanti e contrastare la piaga del precariato nelle Forze armate, prodotta a seguito del blocco del turnover dei governi tecnici e di larghe intese. Dispiace che finora, la maggioranza Pd-M5s abbia sempre respinto ogni emendamento o proposta di legge volta a favorire il ripristino degli organici delle nostre Forze Armate e di Polizia al fine di superare il problema". (Com)