Speciale difesa: Afghanistan, vice comandante Resolute Support in visita al Tacc-W di Herat

- Il vice comandante della missione Resolute Support (Rs), generale Giles Hill, ha visitato nei giorni scorsi il Train Advise and Assist Command-West (Taac-W) di Herat, attualmente a guida 132ma Brigata corazzata “Ariete”, nell’ambito delle attività di verifica e controllo della situazione legata all’emergenza covid-19, nelle zone ove operano le forze della coalizione internazionale in Afghanistan. Secondo quanto si legge in una nota, il generale Hill, al suo arrivo a Camp Arena, è stato inizialmente aggiornato dal Comandante del Taac-W, generale di brigata Enrico Barduani, sulle più importanti attività di addestramento, consulenza e assistenza in favore del 207mo Corpo d’armata afgano e delle Forze di Polizia della regione, che il Comando continua a svolgere con modalità che sono state adattate alle limitazioni imposte dalla diffusione del coronavirus. Successivamente, ha preso visione delle misure messe in atto dal Taac-W per fronteggiare l’emergenza covid-19 e contenere i rischi di contagio. Nel corso della visita, il vice comandante di Rs si è anche recato presso l’ospedale militare (Role 2) di Camp Arena dove si è intrattenuto con il personale sanitario e ha potuto osservare le strutture che sono state approntate, in tempi rapidissimi, per gestire eventuali criticità derivanti dal covid-19, come l’area per il trattamento e la cura dei pazienti in isolamento e i laboratori analisi, con capacità di effettuare sia test sierologici che molecolari. (Com)