Speciale difesa: Libia, videoconferenza tra ministri degli Esteri di Egitto, Emirati, Grecia, Cipro e Francia

- I ministri degli Esteri di Cipro, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia e Grecia hanno partecipato a una videoconferenza incentrata su una serie di questioni regionali e in particolare sulla situazione in Libia. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez, via Twitter. Tutti questi paesi sono in qualche modo schierati contro l’intervento della Turchia in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna), l’organo esecutivo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite. Peraltro, Grecia, Cipro ed Egitto sono accomunati dalla condanna del memorandum d’intesa fra Ankara e Tripoli sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime nel mar Mediterraneo, che a loro giudizio lede i diritti sovrani di questi tre paesi. L’Egitto è uno dei principali sostenitori dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar con sede a Bengasi, il capoluogo della Cirenaica con cui condivide i vasti confini desertici. Gli Emirati Arabi Uniti, da parte loro, sostengono le operazioni dell’Lna in Tripolitania per estromettere il Gna, considerato come un'espressione dei Fratelli musulmani, organizzazione sunnita al potere in diversi paesi sunniti rivali, come Turchia e Qatar. Quanto alla Francia, il ruolo di Parigi nella crisi libica è sempre stato ambiguo: ufficialmente, infatti, i francesi riconoscono il premier libico Fayez al Sarraj, ma sul campo hanno garantito supporto alle forze di Haftar. Recentemente, inoltre, il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha attaccato la Turchia diversi fronti: dalla scelta dell’utilizzo di dispositivi di difesa antimissile russo S-400, al dispiegamento di mercenari siriani sul teatro libico, all'utilizzo dell'immigrazione come strumento di ricatto fino alle attività aggressive nel Mediterraneo orientale. (Cae)