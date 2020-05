Speciale difesa: Kenya, Volpi (Copasir), solleciti su altri rapiti rischiano di compromettere rilascio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A suo avviso, "è improrogabile un aggiornamento immediato di questo posizionamento geostrategico a difesa degli interessi nazionali partendo dall' impregiudicato ancoraggio Euro-Atlantico. Il richiamo - continua - è fatto anche alla luce delle evidenze che altri attori internazionali anche alleati, nonostante vivano la stessa emergenza pandemica, continuino in modo incisivo le loro attività formali ed informali nei più sensibili teatri. Ritengo che, anche in vista del superamento della crisi dovuta al coronavirus, vi sia la necessità di essere protagonisti in aree geografiche in cui la presenza italiana debba essere considerata rafforzata considerando il valore strategico crescente che avranno i posizionamenti e le alleanze rispetto a valori portanti quali i settori logistici ed energetici. L'interesse nazionale deve continuare ad essere l'elemento precipuo di una prospettiva comune per vedere l'Italia sempre più protagonista", conclude Volpi. (com)