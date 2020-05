Speciale difesa: Italia-Germania, colloquio fra ministri Guerini e Kramp-Karrembaurer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo tedesco Annagret Kramp-Karrembaurer. "Desidero innanzitutto ringraziare il popolo e il Governo tedesco per il supporto fornito all’Italia nell’affrontare l’epidemia del Covid-19, in particolare per quanto messo in atto dalla Luftwaffe, nelle scorse settimane, nell’ambito del supporto sanitario tedesco a favore di nostri 21 connazionali", ha detto Guerini, come riferisce una nota del ministero della Difesa. I due ministri, nel corso della telefonata avvenuta questo pomeriggio, si sono aggiornati sull’emergenza Covid, ribadendo lo sforzo fatto dalle Forze Armate dei due Paesi nella fase 1 e presentando il piano operativo di come le Difese continueranno a garantire i propri supporti nella fase 2, a partire dalla riconversione industriale di alcuni stabilimenti per la produzione di materiale necessario, come ad esempio mascherine e disinfettante. Si sono, inoltre, confrontati sulle disposizioni che rispettivamente si stanno adottando in merito alle riaperture nei due paesi. L’impegno congiunto nelle missioni internazionali è stato un altro dei temi affrontati da Guerini e Kramp-Karrembaurer. I due ministri, in particolare, si sono confrontati sull'impegno delle Forze armate nelle missioni in Iraq, Afghanistan, Sahel, Libia, e hanno concordato sull'importanza della nuova missione Irini, che andrà sostenuta con “assetti adeguati”. In ultimo, in ottica futura, i due ministri hanno discusso della necessità di portare avanti i progetti europei che li vedono protagonisti e dell’urgenza di una discussione sul fondo europeo per la Difesa, che va “adeguatamente alimentato”. (Res)