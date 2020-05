Speciale difesa: Israele, pronte iniziative ambasciata d’Italia per fase 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rilanciare nella "fase 2" l’immagine dell’Italia e promuovere nuove opportunità in campo economico, scientifico e culturale. E’ questo l’obiettivo del programma di iniziative messe a punto dall’ambasciata d’Italia in Israele in coordinamento con tutti gli attori del Sistema Italia nel paese, l’Ice, l’Enit, la Camera di commercio e il ministero della Difesa. "Abbiamo già rimodulato alcune iniziative offrendo on-line i corsi di lingua italiana e alcuni film italiani con sottotitoli in ebraico, riscontrando un enorme successo. Grazie all'accesso da remoto siamo riusciti a raggiungere una platea molto vasta e abbiamo quindi deciso di organizzare webinar e iniziative virtuali anche nel settore economico e scientifico", ha spiegato l'ambasciatore Gianluigi Benedetti secondo quanto riporta una nota della Farnesina. Nei prossimi mesi, si andrà dalla presentazione di startup italiane alla partecipazione a fiere virtuali in Italia e in Israele (a partire da Ecomotion il 18 maggio), da seminari scientifici ad un roadshow delle università italiane, oltre a varie rassegne culturali e iniziative di promozione di visite virtuali di musei e siti turistici italiani. Un capitolo riguarda poi l'export, con campagne promozionali per il Made in Italy e iniziative a sostegno di alcuni beni di consumo (agroalimentare e settore moda) presso i punti vendita israeliani. "Per la seconda parte dell'anno, auspicando una ripresa dei collegamenti aerei, sono in programma - ha continuato l’ambasciatore - iniziative reali di grande impatto per rilanciare l'immagine del nostro Paese: un evento sul design, la tradizionale settimana della cucina, un 'Innovation Day' e un'iniziativa in via di definizione tra il Museo di Tel Aviv e la Gnam”. L’ambasciatore ha inoltre sottolineato che vi sarà grande attenzione intendiamo al turismo, fiore all'occhiello delle relazioni tra Italia e Israele: “Insieme a Enit stiamo definendo una campagna per rilanciare l'offerta di Italia che fra il pubblico israeliano è sempre molto apprezzata". (Res)