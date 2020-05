Speciale difesa: Nato, ministro Difesa tedesco al "Financial Times", Alleanza deve migliorare capacità militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer ha scritto sul quotidiano britannico "Financial Times" che la Nato non c'è alcun bisogno di "rifondare" la Nato, quanto piuttosto di migliorare le sue capacità militari e di aumentare la sua resilienza. Il ministro ha iniziato il suo contributo sul "Ft" notando che il segreto della longevità della Nato è la sua adattabilità: l'alleanza ha gestito crisi in tutto il mondo, ha creato stabilità attraverso una rete di partenariati, e al momento sta facilitando la cooperazione internazionale nella lotta contro il covid-19. "Nato si è sempre adattata alle sfide da affrontare. Per continuare questa tradizione di successo ed efficacia, gli stati membri devono riflettere su come mantenere l'alleanza in linea con le necessità degli anni futuri" ha dichiarato Kramp-Karrenbauer, delineando i suoi suggerimenti. Il primo è che gli stati membri devono tenere a mente il principio di sicurezza fondamentale dell'alleanza: un attacco contro uno stato è un attacco contro tutti gli stati, che sono pronti ad aiutarsi gli uni con gli altri. Questa certezza non fornisce solo difesa collettiva e deterrenza, ma anche una serenità che garantisce la possibilità di concentrarsi sulla stabilità interna al posto che sulla sopravvivenza. "Adesso che gli stati membri si stanno confrontando con la crisi economica causata dal coronavirus, dobbiamo ricordarci di quella lezione. Dobbiamo apprezzare gli inestimabili benefici geostrategici ed economici di un'alleanza di sicurezza e di un'Europa unita e libera", ha commentato il ministro della Difesa. (Rel)