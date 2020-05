Coronavirus: Bettarelli (Pd), in Umbria test e tamponi a carico di lavoratori e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Umbria finalmente il 18 maggio riapriranno bar, ristoranti e parrucchieri. Tanti cittadini torneranno a lavoro ma se vorranno essere sottoposti a tamponi o test, lavoratori e aziende dovranno pagare”. Lo ha dichiarato il consigliere della Regione Umbria del Partito democratico Michele Bettarelli, commentando la seduta di question time di questa mattina dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. "Nessuna strategia - ha spiegato Bettarelli - nessuno screening è stato effettuato ai lavoratori dei servizi essenziali, compresi gli operatori sanitari. Mesi di annunci su accordi con la sanità privata. È giusto spingere per la riapertura, lo si deve ai tanti cittadini che stanno soffrendo una grave crisi economica. Ma è inaccettabile che nella nostra Regione ad oggi non esista alcun accordo con la sanità privata sul settore della diagnostica. Durante la seduta odierna dell’Assemblea legislativa, ho chiesto all'assessore Coletto se, come in altre regioni, in Umbria i lavoratori e le imprese potranno essere tutelati da protocolli che permettano loro di aver accesso a test gratuiti o quasi, grazie ad accordi con il comparto della sanità privata. La risposta è stata la sterile lettura del comunicato stampa del 5 maggio relativo alle disposizioni per i test nei laboratori privati: per fare un test serve la prescrizione del medico e devi pagare. La Regione nei primi giorni di aprile manda i Nas nei laboratori privati che fanno test a pagamento e poi non è in grado di fare politica e sottoscrivere un accordo che tuteli tutti i cittadini. Per uno Stato che vanta un servizio sanitario pubblico questo è assolutamente inaccettabile". "Nell’Umbria che riparte – ha concluso Bettarelli - la salute dei cittadini è esclusivamente a carico di lavoratori e imprese".(Ren)