Russia: associazione categoria lancia l'allarme, metà dei ristoranti nel paese potrebbe non superare la crisi

- Quelli del catering e della ristorazione sono tra i settori che in Russia hanno risentito maggiormente del regime di autoisolamento imposto per contenere la diffusione del Covid-19 e saranno gli ultimi a riprendere le attività il lavoro. A metà estate, circa il 40-50 per cento di tutti gli esercizi di ristorazione in Russia potrebbe non riaprire. Sono le previsioni del presidente della Federazione dei ristoratori e degli albergatori, Igor Bukharov, citato dal quotidiano "Vedomosti". Allo stato attuale, con un regime che impone il divieto di assembramento e ristorazione, il 77 per cento delle imprese di catering non lavora. Il 23 per cento continua ad operare, attraverso le consegne a domicilio. È stato tagliato oltre il 50 per cento degli addetti del settore. Molte persone usciranno dall'autoisolamento, in assenza di un vaccino, con il timore di essere contagiati e i ristoratori vedranno un altro periodo di scarso afflusso, ha aggiunto a sua volta Andrej Petrakov, direttore esecutivo dell'associazione Restcon. (segue) (Rum)