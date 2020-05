Russia: associazione categoria lancia l'allarme, metà dei ristoranti nel paese potrebbe non superare la crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, 12 maggio, la Russia ha avviato la procedura di uscita graduale dal regime di restrizioni alle attività lavorative, mantenendo le misure di profilassi a livello indivduale. Secondo il piano pubblicato l'8 maggio da Rospotrebnadzor (ente federale per la tutela del consumatore, incaricato di supervisionare alle misure di contenimento), ci saranno differenti fasi di uscita dal regime di autoisolamento, con allentamento progressivo delle restrizioni, in base al rischio specifico. La ristorazione riprenderà solo nell'ultima fase. In alcune regioni, come a Mosca, si prevede inoltre che le fasi si prolunghino più a lungo rispetto ad aree meno colpite. (Rum)