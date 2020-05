Ue: il cancelliere austriaco Kurz sembra isolato nella partita sugli eurobond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, si conferma un “falco del rigore” e respinge la proposta dei paesi della sponda Sud del Mediterraneo sugli eurobond, ma al momento sembra isolato. Intervistato dall’emittente televisiva “Bloomberg”, Kurz ha dichiarato oggi che il valore del debito italiano è così elevato che l'unica possibilità di sopravvivenza per il nostro paese è ottenere degli aiuti dall'Unione europea. "Non sarebbero in grado di gestire questa situazione senza l'aiuto dell'Ue e di paesi come l'Austria", ha detto il cancelliere austriaco commentando gli effetti economici provocati dalla pandemia di Covid-19. Parole che, pur sovrastimando il ruolo di Vienna in seno all’Ue, non aggiungono nulla di nuovo a un fatto evidente: la strategia europea per la ripresa delle attività economica è uno strumento essenziale, anche se la questione riguarda non solo l’Italia ma tutti i paesi. La questione su cui Kurz tenta l’affondo è quella relativa agli eurobond, che definisce in sostanza “debito condiviso”. “Non credo”, afferma il cancelliere, che questa “sia la risposta giusta”. Sino all’accordo di massima raggiunto la scorsa settimana dall’Eurogruppo, gli eurobond avevano trovato la ferma opposizione di Germania, Paesi Bassi e, per l’appunto, anche dell’Austria. (segue) (Res)