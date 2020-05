Ue: il cancelliere austriaco Kurz sembra isolato nella partita sugli eurobond (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sugli eurobond, tuttavia, ora sembra essere molto più vivo. In Germania, dopo il placet garantito dal cancelliere Angela Merkel all’accordo raggiunto dall’Eurogruppo, ci sono varie posizioni in merito, ma la discussione è quantomai aperta, persino fra i dirigenti dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), il partito di governo. Pur opponendosi agli eurobond, Kurz ha promesso di aiutare l'Italia, sottolineando che è stato varato un pacchetto di aiuti da 500 miliardi di euro che, secondo il cancelliere, potrebbe essere ampliato se necessario. "È chiaro per noi che vogliamo aiutare l’Italia e che vogliamo mostrare solidarietà", ha detto Kurz, forte di un’annata positiva registrata nel 2019 in termini di performance economiche. Tuttavia, non si può non tenere conto che l’andamento dell’economia austriaca è strettamente legato alle sorti italiane, secondo partner commerciale del paese dopo la Germania. Anche durante la pandemia, peraltro, nonostante i viaggi privati siano stati limitati, il flusso di merci è rimasto pressoché invariato, a conferma del fatto che i rapporti commerciali fra i due paesi sono importanti, tanto per Roma quanto per Vienna. (segue) (Res)