Ue: il cancelliere austriaco Kurz sembra isolato nella partita sugli eurobond (3)

- In Europa la gestione della crisi legata al Covid-19 è stata particolarmente elogiata. Il giovane cancelliere, infatti, ha mostrato una certa rapidità nell’attuare alcune misure decisive per il contenimento della pandemia: dalla chiusura dei confini, a una serie di rigorose misure di quarantena a livello nazionale. La risposta rapida ha aiutato il paese a diventare una delle prime nazioni in Europa ad allentare le restrizioni, e dal 14 aprile, infatti, in Austria sono stati riaperti i negozi di piccole dimensioni e i ferramenta. Tuttavia, Kurz al momento sembra isolato nel dibattito europeo: l’Italia nella partita sugli eurobond, infatti, può contare sui paesi del Sud dell’Europa, in particolare su Francia e Spagna. Inoltre, se anche in Germania ci sono posizioni contrastanti sulle misure da adottare per sostenere la ripresa economica, il cancelliere austriaco rischia di restare senza il suo partner di riferimento a livello europeo. (Res)