Libia: Fico ad "Al Jazeera", il nostro ruolo è costruire un terreno di pace (2)

- Rispetto invece alle responsabilità dell'attuale conflitto, Fico ha spiegato: "In Libia penso non dobbiamo parlare su chi ha colpe, ma provare ad andare avanti e comprendere che tutti gli Stati fuori dalla Libia non devono finanziare con armi e altri strumenti le parti in conflitto perché dobbiamo far sì che ci sia una soluzione diplomatica. Vogliamo uno Stato libico unito con più forza alle municipalità e questa è l'unica strada che abbiamo". Fico ha ribadito però che "l'accordo sottoscritto tra Tripoli e la Turchia sulle zone economiche esclusive nel Mediterraneo è in violazione del diritto internazionale. Se si avanzano delle pretese diverse rispetto agli accordi internazionali si possono avanzare ma non si può usare la forza come avvenuto nel Mediterraneo". (Res)