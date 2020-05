Cultura: Rcs, domani COOK@Home, i grandi nomi della cuna internazionale direttamente a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 20 maggio, alle 11, prenderà il via COOK@Home, un inedito format digitale pensato e realizzato da Cook, il mensile di cucina del Corriere della Sera, che porterà direttamente a casa dei lettori i migliori nomi della cucina internazionale, in una giornata ricca di proposte: dai corsi alle lezioni interattive live, dai tutorial alle tavole rotonde con chef ed esperti. “In questi mesi di quarantena - spiega Angela Frenda, responsabile editoriale di Cook - ci siamo accorti che la cucina è stata più di un luogo: è stata l’ancora che ha tenuto unite le nostre famiglie, impegnato i nostri pensieri e placato l’ansia. Per questo da lì abbiamo voluto ripartire, con una giornata dedicata interamente ai nostri lettori, per ragionare, imparare e divertirci insieme ai protagonisti del settore. In attesa di rifarlo dal vivo, dal 6 all’8 novembre, quando ci rivedremo all’11a edizione di Cibo a Regola d’Arte”. (segue) (Com)