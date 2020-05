Cultura: Rcs, domani COOK@Home, i grandi nomi della cuna internazionale direttamente a casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il palinsesto della giornata, realizzato su diverse piattaforme, prevede due tavole rotonde in streaming su corriere.it. Nell’appuntamento di apertura ci si interrogherà su “Come sarà il racconto del cibo”. In sala Buzzati, con un giornalista di COOK, sarà presente lo chef Alessandro Borghese e, in collegamento da Londra, interverrà Giorgio Locatelli. Prevista poi un’incursione nella cucina di Antonella Clerici, storica presentatrice de La Prova del Cuoco che sarà raggiunta nella sua casa in Piemonte. Molte le voci che daranno il loro contributo sul tema del futuro della ristorazione post lockdown. Alla tavola rotonda live: “Il Manifesto per ripartire”, in programma alle 17.30, sempre da sala Buzzati a Milano, parteciperanno: Carlo Cracco, Davide Oldani e Lino Stoppani. In collegamento invece Ernesto Iaccarino dalla Campania, Niko Romito dall’Abruzzo e Antonio Santini da Mantova. Alle 19, Massimo Bottura, da Modena con la figlia, darà invece vita, in esclusiva per Cook, a una puntata speciale del format di ricette casalinghe Kitchen quarantine. (segue) (Com)