Cultura: Rcs, domani COOK@Home, i grandi nomi della cuna internazionale direttamente a casa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meglio della giornata, con le stories dei lettori che raccontano i loro momenti domestici con Cook, con l’hashtag ufficiale: #cookathome, verranno ripostate sul profilo Instagram del mensile durante l’evento e nei giorni successivi. Al futuro dei ristoranti italiani, con le 30 idee per ripartire immaginate con gli chef, da Bottura a Romito, da Klugmann a Pierangelini, è dedicata anche l’inchiesta di copertina del numero di COOK, in edicola mercoledì 13 maggio gratis con Corriere della Sera . Il personaggio del mese è invece il milanese Davide Longoni, uno dei maestri della panificazione contemporanea, che racconta come il pane sia diventato simbolico e sempre più elemento rivoluzionario. Nel mensile di maggio, poi: un approfondimento sul Delivery stellato, il servizio del cibo a domicilio che ha visto un incremento esponenziale nel periodo di lockdown; un libro sui frigoriferi dei cuochi e il menù del mese realizzato dai Green kitchen, celebre coppia di food writers scandinavi che hanno creato in esclusiva per COOK una tavola nordica che celebra la primavera. Nel numero, inoltre, il programma completo dell’evento e le modalità di iscrizione ai corsi. Cook@Home, interamente gratuito anche grazie al sostegno di numerosi partner che hanno sposato questa inedita iniziativa, sarà visibile online il 20 maggio su corriere.it e corriere.it/cookathome. L’iscrizione ai corsi di cucina è obbligatoria e si effettua con una mail all’indirizzo: cookathome@rcs.it. (Com)