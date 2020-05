Coronavirus: Fincantieri, serve nuovo multilateralismo e collaborazione fra paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento di emergenza "in cui gli strumenti multilaterali sembrano venire meno la sfida per la comunità internazionale è quella di riproporre un nuovo multilateralismo dal basso". Questo uno dei passaggi dell'intervento dell'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri ed Ispi, nel corso dell'undicesima edizione della Conferenza nazionale sulla cyber sicurezza, organizzata da Cwc. Secondo l'ambasciatore Massolo, per affrontare questa fase storica, è necessario "fare in modo che su beni unificanti e fondamentali per il futuro, come il cambiamento climatico; la sicurezza informatica e cybernetica; il rafforzamento dei sistemi sanitari; lo sviluppo delle grandi reti infrastrutturali" ci siano "forme crescenti di collaborazione fra paesi che condividono gli stessi obiettivi". In questo contesto la "sicurezza cybernetica può essere un campo d'azione sperimentale per dare origine a questo nuovo multilateralismo che gli stati vogliono fare, dando prova di resilienza fra loro". A livello nazionale, invece, "stiamo facendo già tanto sul perimetro della sicurezza, come ad esempio con il golden power. Inoltre la resilienza va sviluppata nel dare a questo Stato un ruolo 'giusto' anche in questo settore, rafforzando delle forme di collaborazione fra pubblico e privato". (Rin)