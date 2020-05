Carceri: Bonafede, dibattito politico e mediatico ha generato suggestioni inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle parole pronunciate domenica 3 maggio 2020 "il dibattito politico e mediatico ha generato una congerie di caotiche e vergognose illazioni e suggestioni istituzionalmente e personalmente inaccettabili". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante l'informativa urgente alla Camera sulla vicenda della nomina del direttore dell'amministrazione penitenziaria nel 2018. "La trasparenza e la verità rappresentano sempre i migliori antidoti per dibattiti contaminati dalla menzogna e dalla malafede, dibattiti come quello degli ultimi 8 giorni aventi ad oggetto, per l’appunto, la nomina del capo Dap del 2018. Non mi riferisco - prosegue il guardasigilli - alle parole del dottor Di Matteo: mi riferisco invece al fatto che su quelle parole pronunciate domenica 3 maggio 2020, il dibattito politico e mediatico ha generato una congerie di caotiche e vergognose illazioni e suggestioni istituzionalmente e personalmente inaccettabili", ha dichiarato Bonafede.(Rin)