Migranti: Fratoianni (Lau), ipocrisia insopportabile su regolarizzazione

- Nella vicenda della regolarizzazione dei lavoratori migranti non sopporto l'ipocrisia: ci sono quei rispettabili cittadini italiani che ce l'hanno con i migranti ,ma poi non disdegnano affatto di utilizzarli al nero nei campi per pochi spiccioli. Lo afferma Nicola Fratoianni portavoce nazionale di Sinistra Italiana, dai microfoni di Rainews nel corso della trasmissione Studio24. "Al di là delle posizioni di Crimi che immagina forse di essere ancora al governo con Salvini, la verità è che c'è di fondo un retropensiero 'regolarizzare ciò che serve' un ragionamento che fanno anche molti amministratori pubblici del Pd, come se il tema dell'uscita da una condizione che nei fatti alimenta la schiavitù, alimenta il ricatto del caporalato e delle mafie agroalimentari, fosse una questione di scambio", aggiunge. (segue) (Rin)