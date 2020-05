Migranti: Fratoianni (Lau), ipocrisia insopportabile su regolarizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Devono essere regolarizzati quei lavoratori - prosegue l'esponente di Leu - che sono in condizione di irregolarità (che ricordo per la centesima volta non è una scelta ma una condizione subita grazie all'esistenza della Bossi-Fini) per una questione di giustizia, perché li sottrae appunto da un ricatto insopportabile, e perchè riduce il dumping salariale di tutti i lavoratori agricoli anche quelli italiani. Ed è anche una questione di buonsenso: stiamo combattendo una battaglia contro il virus ed è evidente che per renderla efficace dovremo lavorare in questo Paese perché si riducano le aree grigie, le aree degli invisibili. Il sistema sanitario deve essere in grado di poter controllare, testare e nel caso isolare tutti coloro che sono sul nostro territorio, e questo non c'entra nulla con i loro documenti di identità, regolari o meno". "Non possiamo pensare che la dignità e la libertà rispetto al ricatto delle agromafie e del caporalato possa essere scambiata con un elemento di utilità. Questo Paese prima o poi dovrà fare i conti con una questione di fondo che riguarda il fenomeno migratorio e se questo governo vuole avere elementi di discontinuità con il passato questi conti - conclude Fratoianni - deve farli fino in fondo". (Rin)