Ambiente: Diaco (M5s), da opposizioni polemiche sterili, grande lavoro servizio giardini

- "Le sterili polemiche di certa parte delle opposizioni e della stampa non trovano fondamento nel grande lavoro svolto in questo difficile periodo dal Servizio giardini di Roma Capitale". Lo afferma in un post su Facebook il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle Daniele Diaco, presidente della commissione Ambiente. "Un impegno importante, a cui le chiacchiere di qualche strumentalizzatore dell'ultima ora non rendono assolutamente giustizia. L'assessorato alla Sostenibilità ambientale e la commissione Ambiente invitano il personale del Servizio giardini a proseguire con il proprio prezioso lavoro di manutenzione del verde nell'interesse del decoro cittadino, senza curarsi di chi vuole creare soltanto un clima di inutile e sciocco folklore polemico, deleterio per la verità dei fatti, per i cittadini e la città di Roma", conclude Diaco.(Rer)