Milano: Al via i rimborsi per i primi due mesi di mancata erogazione del servizio mense scolastiche

Milano Ristorazione procederà con il rimborso dei primi sessanta giorni di mancata erogazione del servizio mensa, a coloro che ne facciano richiesta. Lo annuncia una nota diffusa dal comune di Milano in cui si spiega che l'incertezza su un possibile rientro a scuola per il completamento dell'anno scolastico ed educativo, aveva reso necessario attendere prima di procedere al rimborso spettante alle famiglie, per poterne quantificare l'entità sulla base del calcolo effettivo dei giorni di prestazione non erogata. Dato, però, il protrarsi della sospensione dei servizi scolastici e, di conseguenza, della refezione, Milano Ristorazione ha deciso di procedere nei prossimi giorni al rimborso dei primi due mesi (marzo e aprile) di mancata erogazione del servizio, anche in assenza di disposizioni ufficiali sulla sospensione definitiva o meno dell'anno scolastico in corso. Coloro che preferiscono aspettare, invece, riceveranno il rimborso complessivo, in un'unica soluzione, non appena verrà ufficializzata la ripresa o meno del servizio per il corrente anno scolastico e quindi, in ogni caso, entro il mese di giugno 2020. Sempre entro la fine di giugno, chi avrà richiesto il rimborso parziale riceverà il saldo.