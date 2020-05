Milano: Al via i rimborsi per i primi due mesi di mancata erogazione del servizio mense scolastiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già all'inizio dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus – spiega l'assessore all'Educazione Laura Galimberti - il Comune, attraverso un'ordinanza del Sindaco, aveva garantito il rimborso delle quote del servizio mensa per il periodo non usufruito. Oggi quel proposito si concretizza per andare incontro alle difficoltà, anche economiche, che le famiglie si trovano ad affrontare in questo periodo complicato, con la speranza di poterci ritrovare con i nostri bimbi a pranzo di nuovo il prima possibile". "Il motivo per cui non abbiamo ancora effettuato i rimborsi – dichiara il Presidente di Milano Ristorazione Bernardo Lucio Notarangelo – è che, anche se ci sono state molte dichiarazioni in merito, non vi sono disposizioni ufficiali che stabiliscano se le scuole riapriranno o non riapriranno, prima della fine dell'anno scolastico. Se ci fosse certezza, in un senso o nell'altro, saremmo in grado di calcolare per il numero totale e definitivo di mesi in cui il servizio di refezione resta sospeso quanto riconoscere come rimborso alle famiglie che hanno pagato anticipatamente. Dato però il prolungarsi di questa incertezza, abbiamo deciso di procedere nei prossimi giorni al rimborso parziale del primo periodo di mancata fruizione del servizio". (segue) (Com)