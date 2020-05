Milano: Al via i rimborsi per i primi due mesi di mancata erogazione del servizio mense scolastiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Richiedere il rimborso è molto semplice: basta collegarsi al sito www.milanoristorazione.it e seguire le indicazioni riportate nella sezione dedicata ai "Rimborsi 2020" per compilare il modulo predisposto, dopo aver fatto accesso alla propria pagina personale. Il modulo dovrà necessariamente essere compilato dall'intestatario del contributo di refezione per il quale si chiede il rimborso che potrà essere erogato in due modalità diverse: mediante bonifico bancario sul conto corrente del richiedente o mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane. Nelle scorse settimane, il Comune e Milano Ristorazione hanno inoltre ricevuto richieste spontanee di rinuncia al rimborso da parte di oltre cento genitori che hanno manifestato l'intenzione di devolvere la somma dovuta per aiutare le famiglie più bisognose. Per rispondere alla loro richiesta, Milano Ristorazione ha predisposto un modulo che prevede la donazione del rimborso al Fondo di Mutuo Soccorso. "Anche in questo momento di difficoltà Milano – concludono l'assessore Galimberti e il presidente Notarangelo - ha saputo dimostrare la sua anima generosa, capace di stimolare le istituzioni e innescare meccanismi nuovi di solidarietà. Il nostro ringraziamento va dunque anche a queste mamme e a questi papà grazie ai quali il principio del 'chi può dona e chi non può prende' ha trovato un'applicazione inedita che contribuirà ad aiutare chi ha più bisogno". (Com)