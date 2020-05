Polonia: portavoce governo, domani l'annuncio sulle date dei nuovi allentamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 13 maggio, il governo polacco annuncerà le date per un nuovo allentamento delle restrizioni ancora in essere per far fronte all'epidemia di coronavirus. Lo ha detto all'emittente televisiva "Tvp 1" il portavoce dell'esecutivo, Piotr Muller. Quest'ultimo ha valutato come stabile la situazione epidemiologica in Polonia, con l'eccezione di alcune aree dove il numero dei contagi continua a crescere, e ha annunciato che la squadra di crisi dell'esecutivo, che si riunisce oggi, raccomanderà una nuova fase di riapertura dell'economia polacca. "Per quanto riguarda le date, dovrebbero essere stabilite nella riunione di oggi", ha precisato. (Vap)