Fase 2: Bianconi, in Umbria rimodulazione fondi Ue contro crisi

- Il consigliere regionale dell'Umbria, Vincenzo Bianconi (Misto), ha interrogato la giunta sulla “rimodulazione dei fondi europei 2014-2020 e della programmazione di quelli 2021-2027 alla luce del mutato quadro economico regionale e internazionale”. “Questa interrogazione – ha spiegato Bianconi – nasce dalla difficoltà di valutare l’operato della giunta e della maggioranza e, in qualità di consigliere di minoranza, di effettuare delle proposte senza conoscere un quadro delle risorse disponibili. Vorrei sapere quanto è il monte risorse totale che questa giunta intende rimodulare per una efficace strategia di contrasto alla crisi indotta dalla pandemia, con riferimento sia alla nuova programmazione 2021-2027 che a quella in corso, a quanto ammontano le risorse proprie dell’Umbria, in aggiunta a quelle ministeriali e ai fondi europei. Sapere a quanto ammontano le risorse è importante per gli umbri e per noi che li rappresentiamo e contiamo di proporre iniziative e valutare la migliore suddivisione delle stesse. Credo sia una richiesta legittima visto che è passato tanto tempo dall’inizio della crisi”, ha concluso il consigliere umbro. Il consigliere Bianconi dopo aver sentito la risposta dell'assessore al Bilancio Agabiti ha espresso la propria soddisfazione per essere venuto a conoscenza dei numeri relativi alle risorse disponibili e ha auspicato "l’istituzione del tavolo di confronto richiesto dalle minoranze affinché tutte le forze politiche possano dare il loro contributo".(Ren)