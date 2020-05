Mafie: Perilli (M5s), nessuna tregua a criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nostro grazie va alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, alla Guardia di Finanza e a tutte le persone che hanno lavorato all'importante operazione che ha portato in tutta Italia all'arresto di 91 persone e al sequestro di beni per 15 milioni di euro. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Gianluca Perilli. "Contro le mafie e il crimine organizzato non possiamo permetterci nemmeno un giorno di tregua e i risultati di oggi sono la dimostrazione delll'impegno collettivo per l'affermazione della legalità. Tanto più in un periodo di grandi difficoltà economiche legate al corinavirus, lo Stato deve essere presente, come sta facendo, sia con la repressione del malaffare che con politiche economiche e sociali che contrastino impoverimento e disuguaglianze. È il lavoro che siamo chiamati a fare tutti nelle istituzioni", aggiunge.(Rin)