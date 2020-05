Fase 2: Agabiti, in Umbria 108mln di risorse libere e altre in bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il consigliere regionale dell'Umbria, Vincenzo Bianconi (Misto), ha interrogato la giunta sulla "rimodulazione dei fondi europei 2014-2020 e della programmazione di quelli 2021-2027 alla luce del mutato quadro economico regionale e internazionale". L'assessore regionale al Bilancio Paola Agabiti Urbani ha risposto che "gli effetti diretti e indiretti della crisi richiedono un monitoraggio costante e continuo su questa situazione senza precedenti, che ha un impatto molto pesante sia sulla domanda di beni e servizi che sull'offerta dei medesimi. Servono misure eccezionali. La Regione si è attivata, pur nel quadro delle incertezze causate dal continuo accavallarsi di norme emanate. La strategia regionale prevede risorse proprie, fondi Ue, fondi per lo sviluppo e la coesione. Diversi interventi immediatamente attivabili sono già stati attivati. Poi sono previsti interventi a medio termine sulla programmazione europea e ulteriori eventuali spazi di bilancio regionale, da valutare in sede di assestamento. Nel settore produttivo ci sono interventi già attuati, con la massima operatività di tutti i servizi regionali verso contributi, finanziamenti, aiuti pubblici, aiuti all'agricoltura, per un piano che prevede misure per 32,5 milioni di euro, per sostenere le imprese un fondo prestiti che ammonta a 18,5 milioni, misure per la liquidità 6 milioni, rafforzamento delle piccole e medie imprese 4milioni, digitalizzazione 3milioni, misure per la cassa integrazione 1milione. Per il turismo, il settore che ha avuto l'impatto più pesante, abbiamo studiato delle linee di rilancio per rafforzare la competitività delle nostre aziende, che vertono sull'adeguamento dell'offerta offerta in base alla mutata situazione, sulle sopravvenute esigenze di sicurezza, sul sostegno alla commercializzazione, sulla programmazione turistica".