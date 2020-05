Fase 2: Agabiti, in Umbria 108mln di risorse libere e altre in bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stanziamento è di 31milioni - ha aggiunto Agabiti - di cui 10 dalla rimodulazione del Psr e 21milioni dal Por Fesr 2014-20: lo scorso 26 febbraio sono state spostate risorse da azioni precedentemente stabilite che presentavano difficoltà di attuazione. L’8 maggio scorso è stata messa in campo un’altra strategia, rivolta a famiglie, imprese e cittadini per 32,5 milioni. Le altre misure hanno riguardato l’acquisto dei dispositivi di protezione, il sostegno alla ricerca, la competitività delle start up, il sostegno alle attività colpite dalla crisi e per il reimpiego; quindi il mondo dell’istruzione, della formazione, del diritto allo studio e la digitalizzazione dell’offerta scolastica. In totale si tratta di circa 108milioni di euro di risorse libere più le disponibili in sede di bilancio. Anche sui fondi strutturali fatta una riprogrammazione con percorsi straordinari in modo da consentire una velocizzazione”, ha concluso l'assessore umbro. (Ren)