Coronavirus: Confindustria Moda, in primi tre mesi imprese calzaturiere calate del 38,4 per cento

- Nel primo trimestre del 2020 le imprese del comparto calzaturiero hanno accusato una flessione media del fatturato pari al -38,4 per cento, con una perdita complessiva stimata in 1,7 miliardi di euro. Il dato emerge da un'indagine relativa all'impatto del Covid-19, condotta da Confindustria Moda, a cui hanno partecipato anche 88 imprese associate ad Assocalzaturifici, che hanno risposto in pieno lockdown. Nel dettaglio si rileva come il 60 per cento delle aziende calzaturiere a campione abbia registrato nei primi tre mesi 2020 un calo del fatturato compreso tra il -20 per cento e il -50 per cento rispetto all'analogo periodo 2019; inoltre un ulteriore 20 per cento degli interpellati ha rilevato una contrazione superiore al -50 per cento. Brusco il calo degli ordinativi: il 46 per cento delle aziende intervistate ha indicato un calo tendenziale della raccolta ordini nel primo trimestre compreso tra il -20 per cento e il -50 per cento; il 37 per cento ha subìto un arretramento superiore al -50 per cento con un decremento medio degli ordinativi pari al -46,2 per cento. (segue) (Com)