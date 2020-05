Coronavirus: Confindustria Moda, in primi tre mesi imprese calzaturiere calate del 38,4 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici: "Il lockdown ha colpito in maniera significativa il nostro comparto che, non avendo potuto riconvertire alcuna linea di produzione, a differenza del tessile, ha registrato perdite più significative per fatturato e ordini rispetto alle altre aziende del settore moda. Abbiamo bisogno di misure forti e strutturali da parte del governo in materia di credito, fiscalità e sostegno all'export. Sono queste le risorse strategiche che ci chiedono le imprese di uno dei settori cruciali per il made in Italy". Sul fronte degli ammortizzatori sociali, ben il 93 per cento dei calzaturifici ne ha fatto ricorso o ritiene di ricorrervi nell'immediato. Oltre 3/4 dei rispondenti afferma che il ricorso alla CIG (o ad altri ammortizzatori, come quelli previsti per l'artigianato) riguarderà più dell'80 per cento della propria forza lavoro. Complessivamente, la percentuale di dipendenti che potrebbe usufruire di ammortizzatori sociali è pari all'88,6 per cento della forza lavoro totale dei calzaturifici raggiunti dalla rilevazione. (segue) (Com)