Coronavirus: Confindustria Moda, in primi tre mesi imprese calzaturiere calate del 38,4 per cento (3)

- Cambiano anche le modalità di lavoro: il 61 per cento delle aziende ha attivato lo smart-working per la tipologia di professionalità consentita, per una percentuale di dipendenti pari all'11 per cento della forza lavoro complessiva del campione. L'indagine infine ha osservato le maggiori problematiche affrontate dalle aziende allo scoppio dell'emergenza e il sentiment per il futuro chiedendo agli imprenditori quali misure governative auspicassero per la ripresa. Nel primo caso emergono come tra le maggiori difficoltà affrontate, le relazioni con i clienti, la mancanza di liquidità e l'annullamento delle manifestazioni fieristiche. Per la ripresa sono considerate priorità strategiche politiche a garanzia di liquidità, ammortizzatori sociali, adeguate politiche fiscali e le fiere. (Com)