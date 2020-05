Yemen: governo avverte i separatisti del sud dal rinunciare all'autogoverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Yemen ha messo in guardia il Consiglio di transizione del sud (Cts) dall'esercitare la sua richiesta di "autogoverno" e invitandolo a ritornare all'accordo di Riad, per non affrontare le conseguenze delle loro azioni. E' quanto si legge in una dichiarazione del ministero degli Affari esteri del governo riconosciuto a livello internazionale con sede temporanea ad Aden. "Il Consiglio di transizione del sud deve rispettare e attuare l'accordo di Riad e astenersi dall'esercitare la loro richiesta di autogoverno. Altrimenti, avranno la responsabilità di tutto ciò che ne scaturisce dalla loro continua insurrezione", ha affermato il ministero nel dichiarazione pubblicata sull'account Twitter dell'ambasciata dello Yemen negli Stati Uniti. Il Cts ha proclamato l'autogoverno regionale il 25 aprile scorso introducendo lo stato d'Emergenza ad Aden dopo l'alluvione che l'ha colpita in quei giorni. Il Cts ha inteso così protestare per la mancata applicazione dell'accordo di Riad firmato lo scorso novembre che mirava a porre fine alla lotta di potere nel sud dello Yemen. L'accordo prevedeva che il Consiglio di transizione meridionale e altre regioni del sud si unissero a un nuovo gabinetto nazionale e ponessero tutte le forze sotto il controllo del governo internazionalmente riconosciuto. (Res)