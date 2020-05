India: Kashmir, attivisti per la libertà di espressione delusi da decisione Corte suprema su 4G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune organizzazioni per la difesa dei diritti umani e della libertà di espressione indiane hanno manifestato preoccupazione per la decisione di ieri della Corte suprema di ordinare al governo centrale l’istituzione di un comitato che esamini la questione delle restrizioni alle connessioni di telefonia mobile ad alta velocità nel Territorio dell’Unione di Jammu e Kashmir. Il Software Freedom Law Center (Sflc), che si occupa di libertà nel mondo digitale riunendo avvocati, tecnici e studiosi e fornendo servizi legali, ha emesso un comunicato in cui ha deplorato la scelta: “È un peccato che la Corte Suprema, invece di prendere una posizione decisiva, abbia spostato la decisione sull’esecutivo”, si legge nella nota, perché in questo modo “il processo di revisione di un’azione esecutiva è condotto a sua volta dall’esecutivo”. Inoltre, viene ricordato che in base alla circolare Telecom Suspension Rules del 2017 è già prevista la formazione di un comitato di revisione in caso di blocco delle telecomunicazioni e che ora se ne aggiunge un altro. La massima autorità giudiziaria, rifiutando di ordinare lo sblocco delle connessioni veloci, come chiesto da una serie di petizioni presentate da associazioni di media, scuole e legali, ha disposto che venga istituito un comitato dotato di poteri presieduto dal sottosegretario all’Interno e comprendere anche il sottosegretario alle Comunicazioni e il vertice amministrativo del Territorio e ha precisato che dovrà esaminare tutte le alternative suggerite dai firmatari delle petizioni, come la limitazione delle restrizioni ad alcune aree, e tenere presente il principio di proporzionalità. (segue) (Inn)