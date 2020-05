India: Kashmir, attivisti per la libertà di espressione delusi da decisione Corte suprema su 4G (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro comunicato è stato emesso dall’Internet Freedom Foundation (Iff), altra organizzazione per la difesa delle libertà digitali che ha fornito assistenza legale alla Foundation for Media Professionals, gruppo di professionisti dei media che è stato tra gli attori delle istanze alla Corte suprema per il ripristino delle connessioni. L’Iff ha messo in evidenza che la Corte ha esortato a trovare un equilibrio tra sicurezza e diritti umani, ma ha concluso che il pronunciamento di ieri significa che “in pratica i servizi 4G verranno ripristinati in modo graduale e saranno necessari ulteriori impegno legale e tempo”. Anche l’Iff ha sottolineato la particolarità del contesto, ovvero l’emergenza coronavirus, e ha ribadito la determinazione a “continuare incessantemente a lavorare per il ripristino del 4G, soprattutto in considerazione del ruolo centrale della connettività internet nella mitigazione dell’impatto della pandemia di Covid-19”. (segue) (Inn)