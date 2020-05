India: Kashmir, attivisti per la libertà di espressione delusi da decisione Corte suprema su 4G (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 gennaio La Corte suprema ha dato al governo centrale una settimana di tempo per rivedere tutte le restrizioni alle comunicazioni. Un collegio formato dagli stessi giudici Ramana, Reddy e Gavai ha spiegato che la libertà di parola ed espressione, garantita dall’Articolo 19 della carta costituzionale, include anche il diritto a internet. I supremi giudici hanno aggiunto che il blocco delle connessioni telematiche può essere solo temporaneo, soggetto all’esame giudiziario e non all’esercizio arbitrario del potere; che la libertà di parola ed espressione è necessaria per lo svolgimento delle attività lavorative; che il governo deve garantire i servizi essenziali nelle aree in cui le connessioni a internet non saranno ripristinate a breve. Dopo il pronunciamento della Corte il governo ha sbloccato i servizi 2G sulle utenze mobili a contratto per l’accesso a siti approvati, ad esempio per le operazioni bancarie, nei distretti di Jammu, Samba, Kathua, Udhampur e Reasi. Il 25 febbraio il Territorio ha avuto accesso a 1.674 siti e all’inizio di marzo è stato revocato il bando ai social media. Le connessioni delle utenze prepagate, che sono la maggior parte, continuano a essere limitate al 2G, con una proroga dopo l’altra. (segue) (Inn)