India: Kashmir, attivisti per la libertà di espressione delusi da decisione Corte suprema su 4G (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appelli per la revoca delle restrizioni alle telecomunicazioni sono stati lanciati, oltre che da diverse forze politiche locali e nazionali, anche dal mondo sanitario e da quello dell’istruzione. Il 24 aprile oltre 40 organizzazioni per i diritti umani, riunite nell’iniziativa #KeepItOn, hanno sottoscritto un appello in cui hanno sottolineato l’importanza dell’accesso all’informazione e alla comunicazione in questo momento di emergenza sanitaria, economica e sociale. Nella classifica 2020 della libertà di stampa di Reporter senza frontiere (Rsf), pubblicata il mese scorso, l’India è scesa rispetto all’anno scorso dal 140mo al 142mo posto, su 180 paesi, e il blocco nel Kashmir è il principale motivo. Le posizioni perse nell’ultimo decennio, dalla 122ma del 2010, sono venti.(Inn)