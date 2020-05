Mafia: Mirabelli (PD): arresti confermano che ripartenza può essere occasione per infiltrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande grazie alla Dda di Palermo e alle forze della Guardia di Finanza per l'operazione di questa mattina che ha portato all'arresto di oltre 90 affiliati alle cosche dell'Arenella e dell'Acquasanta. Ma, purtroppo, ciò che emerge è la conferma insieme del radicamento delle mafie a Milano e al Nord e della loro capacità di insediarsi nell'economia legale, acquisendo aziende, fornendo servizi e condizionando i mercati". Lo afferma in un comunicato il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo Pd al Senato e Capogruppo Pd in Commissione Parlamentare Antimafia."Gli arresti di oggi - prosegue Mirabelli - confermano gli allarmi lanciati in queste settimane da tante Procure sul rischio che la ripartenza possa diventare una opportunità di arricchimento per la criminalità organizzata". (segue) (Com)