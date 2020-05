Mafia: Mirabelli (PD): arresti confermano che ripartenza può essere occasione per infiltrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre togliere spazio alle mafie - prosegue Mirabelli - aiutando concretamente le famiglie e le imprese, come sta cercando di fare il governo con il decreto che sarà promulgato in queste ore. Ma non basta, occorre mettere in campo strumenti di prevenzione, controllare i flussi finanziari, la provenienza dei capitali e coinvolgere, come stanno facendo le Prefetture, tutte le associazioni del commercio e dell'impresa per monitorare ogni anomalia e rendere sempre più efficaci i controlli per la certificazione antimafia". "In questa fase e di fronte a questi rischi - conclude l'esponente dem - quella delle misure per monitorare e prevenire le infiltrazioni nell'economia legale deve essere la priorità assoluta per la Commissione Antimafia". (Com)