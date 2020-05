© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è la giornata Internazionale delle infermiere "per ricordare e valorizzare il contributo degli infermieri, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria". È quanto si legge in una nota del Pd Campidoglio. "Noi invece non smetteremo mai di essergli grati - prosegue il comunicato - ogni giorno rischiano la vita per assistere chi ha bisogno, grazie". (Com)