- "Mascherine, guanti in lattice, alcol e gel igienizzanti introvabili. Sono finite le scorte, i prezzi aumentano e per i cittadini ancora caos". Lo ha scritto su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Ma Arcuri cosa ha fatto in queste settimane? Il governo prenda in mano la situazione e metta una toppa a questa clamorosa falla", ha aggiunto l'esponente di Forza Italia.(Rin)